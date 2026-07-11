Танцуй как Хацуне Мику, жарь как Ягами Лайт! Тебя ждут: — диджей-сеты от приглашённых гостей; — тусич до утра под саунды из любимых аниме; — гарантированные подарки для всех, кто придет в косплее или закосе; — клёвый лут. Всех секретов сразу не раскроют, но уже известно, что одним из гостей за вертушкой будет Влад Токарев, йоу-йоу! Доставай любимый фандомный шмот, шкафные закосы или полноценные косплеи, хватай друзей и прибегай. Вход по регистрации бесплатный, так что успевай. Регистрация — через бот в тг.