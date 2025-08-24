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Ani Mi Jazz Project

Джаз Клуб Алексея Козлова «Unplugged»
Мясницкая ул., 15

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от 800₽ до 2900₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Джаз похож на диалог, где в основе — музыкальные разговоры инструментов, их интонации и взаимодействие. На концерте прозвучат как редкие, так и излюбленные джазовые стандарты западных и отечественных композиторов. Вечер, наполненный элегантностью женского вокала, гибкостью струн гитары и контрабаса непременно оставит приятное послевкусие духа настоящего джаза. Лидер «Ani Mi Jazz Project» Ани Минасян — эстрадно-джазовая певица и мультиинструменталист, обладательница глубокого и нежного тембра и вокальной виртуозности, в своём репертуаре исполняет эстраду и джаз на шести языках мира. Выпускница АМУ при МГК им. Чайковского по классу скрипки и РАМ им. Гнесиных по классу эстрадно-джазового пения, Ани — лауреат российских и зарубежных конкурсов «LaNote Jazz», «Gnesin Jazz Voice». Певица активно выступает на ведущих сценах России, в Европе и США, сотрудничает со многими отечественными артистами. На сцену выйдут: Ани Минасян (вокал), Анастасия Донна (гитара), Полина Белан (контрабас). Внимание! Новая сцена клуба находится по адресу: ул. Мясницкая, 15 (вход через Lions Head Pub).

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