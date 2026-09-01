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Английский разговорный клуб

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+

Про событие

На этой встрече будут общаться на английском, знакомиться друг с другом и обсуждать самые разные темы. Тема встречи — Space and science fiction Поговорят о том: — какие темы о космосе и научной фантастике тебя особенно интересуют — какие фильмы, сериалы, книги, игры или вселенные ты любишь — какие идеи о будущем, инопланетянах и космических путешествиях кажутся тебе наиболее интересными А ещё ты: — поиграешь в простые разговорные игры — пообщаешься в парах и небольших группах — найдёшь себе друзей с которыми можно регулярно практиковать язык Примерный уровень – Intermediate, но если у тебя A2 или, наоборот, C1–C2, тоже приходи. Длительность: 1,5 часа Запись и вопросы в ТГ.

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