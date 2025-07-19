Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. Что если память — не инструмент, а враг? А поиск истины — это не путь к спасению, а ловушка, в которой ты сам себе тюремщик? В фильме «Помни» Кристофера Нолана ты погрузишься в головоломку, где время движется вспять, а уверенность исчезает с каждым кадром. О фильме: Леонард Шелби изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «Ягуаре», но останавливается в дешёвых мотелях. Он всеми силами пытается найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти — помня всё до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.