ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Английский киноклуб с вином: «Эдвард руки-ножницы»

Другое Дело
Старая Басманная, 15Ас4

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда

Про событие

Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. «Эдвард Руки-ножницы» — история, в которой мрачное и светлое переплетаются так же органично, как снежинки и лезвия в руках главного героя. Джонни Депп в роли Эдварда создал один из самых трогательных образов в истории кино: наивного, ранимого и по-детски искреннего, несмотря на опасные руки. Его взгляд — смесь одиночества и надежды — делает героя живым и почти осязаемым. В дуэте с ним Вайнона Райдер — воплощение тепла и нежности, которое пробуждает в Эдварде всё человеческое. О фильме: Старый и одинокий учёный создал человеческое существо. Но не успел доделать его до конца и умер. У сотворённого им молодого человека не хватает рук — вместо них у него нечто вроде ножниц, и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве. Однажды его обнаруживает женщина-коммивояжер и берет к себе жить. В новом доме Эдвард пытается социализироваться — подружиться с младшим сыном своей новой «мамы» и с её прекрасной дочерью. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Что обо мне подумают?
Что обо мне подумают?

1200₽

Шахматный турнир для начинающих
Шахматный турнир для начинающих

1500₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста