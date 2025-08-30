Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. «Эдвард Руки-ножницы» — история, в которой мрачное и светлое переплетаются так же органично, как снежинки и лезвия в руках главного героя. Джонни Депп в роли Эдварда создал один из самых трогательных образов в истории кино: наивного, ранимого и по-детски искреннего, несмотря на опасные руки. Его взгляд — смесь одиночества и надежды — делает героя живым и почти осязаемым. В дуэте с ним Вайнона Райдер — воплощение тепла и нежности, которое пробуждает в Эдварде всё человеческое. О фильме: Старый и одинокий учёный создал человеческое существо. Но не успел доделать его до конца и умер. У сотворённого им молодого человека не хватает рук — вместо них у него нечто вроде ножниц, и он вынужден жить в заброшенном доме в полном одиночестве. Однажды его обнаруживает женщина-коммивояжер и берет к себе жить. В новом доме Эдвард пытается социализироваться — подружиться с младшим сыном своей новой «мамы» и с её прекрасной дочерью. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.