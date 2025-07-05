Кино, вино и красивая практика английского в усадьбе. О фильме: Мечтающая стать журналисткой провинциальная девушка Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Энди всегда мечтала о такой работе, не зная, с каким нервным напряжением это будет связано. «Дьявол носит Prada» заставляет смеяться, восхищаться нарядами, но главное – задуматься о том, что для тебя действительно важно, прежде, чем заплатить за Prada своей душой. Фильм идёт на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.