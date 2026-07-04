Редкий случай, когда кино выглядит так, будто его собрали из музыкального альбома инди-группы, старой игровой приставки и дневника двадцатилетнего романтика. На первый взгляд перед нами лёгкая комедия о парне, который должен победить семерых бывших своей возлюбленной. Но за этой абсурдной завязкой скрывается история взросления, ответственности и попытки честно взглянуть на самого себя. Картина будет демонстрироваться на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.