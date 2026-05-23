Английский киноклуб диалог: «Искупление»
Старая Басманная, 15Ас4
Начало:
Завершение:
2000₽
Возраст 18+
Кино
Еда
Про событие
В центре внимания — тонкая и пронзительная экранизация шедевра Иэна Макьюэна. Погрузись в атмосферу довоенной Англии, где каждое слово имеет вес, а красота кадра безупречно переплетается с живой английской речью. Искупление (2007) — пронзительная драма о любви, памяти и роковой ошибке, способной изменить целую жизнь. На фоне Англии 1930-х и хаоса Второй мировой войны разворачивается история Сесилии и Робби, чьё чувство разрушает одно ложное обвинение. Кира Найтли и Джеймс Макэвой создают одну из самых красивых и трагичных пар современного кино, а режиссёр Джо Райт превращает историю в тонкое размышление о вине, времени и невозможности переписать прошлое. Картина будет демонстрироваться на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.
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