В центре внимания — тонкая и пронзительная экранизация шедевра Иэна Макьюэна. Погрузись в атмосферу довоенной Англии, где каждое слово имеет вес, а красота кадра безупречно переплетается с живой английской речью. Искупление (2007) — пронзительная драма о любви, памяти и роковой ошибке, способной изменить целую жизнь. На фоне Англии 1930-х и хаоса Второй мировой войны разворачивается история Сесилии и Робби, чьё чувство разрушает одно ложное обвинение. Кира Найтли и Джеймс Макэвой создают одну из самых красивых и трагичных пар современного кино, а режиссёр Джо Райт превращает историю в тонкое размышление о вине, времени и невозможности переписать прошлое. Картина будет демонстрироваться на языке оригинала, а после показа ты сможешь поучаствовать в обсуждении на английском языке. В стоимость билета входит приветственный бокал вина или другие напитки.