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Английские БолTALKи

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Англоклуб is finally back. Продолжительный летний перерыв закончен. Впереди долгие осенние и зимние вечера, которые будешь коротать на разговорных встречах. Приходи, чтобы: — согреться за чашечкой чая; — поговорить о жизни и смерти; — проявить вторую языковую личность. Вход: донат+запись у орга в тг Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

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