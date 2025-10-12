Английские БолTALKи
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Про событие
Англоклуб is finally back. Продолжительный летний перерыв закончен. Впереди долгие осенние и зимние вечера, которые будешь коротать на разговорных встречах. Приходи, чтобы: — согреться за чашечкой чая; — поговорить о жизни и смерти; — проявить вторую языковую личность. Вход: донат+запись у орга в тг Поддержать РанДом донатом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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