ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Андрей ГрейЧайник. ДМЦ. Концерт в честь дня рождения

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Лидер группы «Дороги Меняют Цвет» Андрей ГрейЧайник вместе со своими друзьями создает предельно разнообразную музыку: за 7 альбомов они прошли путь от фолка до жесткого альтернативного рока, не пропуская ни одного жанрового поворота. Постоянные эксперименты только увеличили аудиторию «ДМЦ». Достаточно взглянуть на список фитов на одном только альбоме «Целуй ниже», как становится понятно, что ребята умеют подобрать ключ к каждому сердцу. Дарья «Нуки» Ставрович, Антон «Пух» Павлов, Леха Никонов, Павел Пиковский и Люся Махова — невозможно представить этих артистов в рамках одного фестиваля, но все они нашли себя в песнях «Дорог». Но на акустических концертах Андрея за рамками «Дорог» опыты со звучанием уступают место лирике и чистому драйву, тексты любимых песен звучат еще более прочувствовано, а ламповые вариации аранжировок создают атмосферу абсолютного единения со слушателями.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band
Джазовый бранч с Moscow Ragtime Band

750₽

Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше
Хиты 90-х о любви к женщинам. Бархатный джаз на крыше

от 3800₽

Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше
Мировые хиты Грэмми 70-80-х в джазовом звучании на крыше

от 5000₽

Инструментал Блюз
Инструментал Блюз

от 1000₽

Женский Стендап + Джаз
Женский Стендап + Джаз

от 1590₽

Женский стендап на Сретёнке
Женский стендап на Сретёнке

от 1181₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста