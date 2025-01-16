Лидер группы «Дороги Меняют Цвет» Андрей ГрейЧайник вместе со своими друзьями создает предельно разнообразную музыку: за 7 альбомов они прошли путь от фолка до жесткого альтернативного рока, не пропуская ни одного жанрового поворота. Постоянные эксперименты только увеличили аудиторию «ДМЦ». Достаточно взглянуть на список фитов на одном только альбоме «Целуй ниже», как становится понятно, что ребята умеют подобрать ключ к каждому сердцу. Дарья «Нуки» Ставрович, Антон «Пух» Павлов, Леха Никонов, Павел Пиковский и Люся Махова — невозможно представить этих артистов в рамках одного фестиваля, но все они нашли себя в песнях «Дорог». Но на акустических концертах Андрея за рамками «Дорог» опыты со звучанием уступают место лирике и чистому драйву, тексты любимых песен звучат еще более прочувствовано, а ламповые вариации аранжировок создают атмосферу абсолютного единения со слушателями.