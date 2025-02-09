Гости мероприятия смогут услышать про путь космонавта: как стать космонавтом, какие трудности могут поджидать на этом пути, с чем предстоит сталкиваться покорителям космоса и какие неожиданные задачи придется решать в своей профессиональной жизни. Ты также сможешь «помучать» Андрея Ивановича своими вопросами. Каждый сможет узнать то, что интересно в космосе и профессии космонавта лично ему. Ну и, конечно, затронешь современную космическую индустрию, перспективы покорения космического пространства. И, возможно, немного пофантазируешь. Лектор: Андрей Борисенко - лётчик-космонавт Российской Федерации, космонавт-испытатель, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК. Герой Российской Федерации. Кавалер орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Количество мест ограничено.