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Андрей Борисенко: «Профессия «Герой»

Loft 13, Мясницкая ул., 13, стр. 11

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2500₽
Возраст 6+

Про событие

Гости мероприятия смогут услышать про путь космонавта: как стать космонавтом, какие трудности могут поджидать на этом пути, с чем предстоит сталкиваться покорителям космоса и какие неожиданные задачи придется решать в своей профессиональной жизни. Ты также сможешь «помучать» Андрея Ивановича своими вопросами. Каждый сможет узнать то, что интересно в космосе и профессии космонавта лично ему. Ну и, конечно, затронешь современную космическую индустрию, перспективы покорения космического пространства. И, возможно, немного пофантазируешь. Лектор: Андрей Борисенко - лётчик-космонавт Российской Федерации, космонавт-испытатель, член отряда космонавтов ФГБУ НИИ ЦПК. Герой Российской Федерации. Кавалер орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Количество мест ограничено.

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