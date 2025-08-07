Междисциплинарный формат из 4 встреч с ключевыми художниками, теоретиками, коллекционерами и галеристами в области современного искусства, направленный на расширение горизонтов, понимания современного искусства и формирования целостной картины его динамичного развития. Сформируй полную картину современного искусства, узнав о нём с разных сторон: 7 августа — Встреча с коллекционером Антоном Козловым в его закрытом хранении 14 августа — Почему тебе не нужно даже пытаться понимать современное искусство? Заметки об искусстве непонимания куратора и культоролога Алексея Масляева (заведующий сектором по научно-методической работе образовательного отдела MMOMA, куратор фонда поддержки современного искусства Cosmoscow) 21 августа — Цена и ценность искусства с Александрой Лейкомцевой (директор по развитию галереи Sample и ярмарки молодого искусства Blazar, саттелита Cosmoscow) 28 августа — Современное искусство в традиционном музее с Ириной Горловой (куратор, заведующая отделом новейших течений Государственной Третьяковской галереи) В полном цикле ты получишь: — Глубокие знания от ведущих экспертов — Практические советы от ключевых игроков арт-рынка — Возможность расширить свой круг общения — Комплексное представление о современном искусстве