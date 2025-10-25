Лекция раскроет богатейший мир Донского фольклора: героические былины о походах, лирические песни о любви и разлуке, острые пословицы и как все это отражало жизнь от атамана до рядового казака. Ты узнаешь, как казачье слово — от эпических сказов о подвигах до лирических песен о быте и частушек — стало настоящей энциклопедией души Донского края, и раскроете его тайны: — Кто был первым казаком на Руси; — Зачем казак носил землю за пазухой; — Какое отношение к донскому казачеству имеет поговорка «наготовить, как на Маланьину свадьбу»; — Кто «нахлебался щей» от казачек? И много всего другого. Погрузись в мир, где история, быт и юмор сплетаются в живом слове! Лектор: Анастасия Герега-Баженова — филолог, фольклорист, автор медиа про образование и воспитание детей «Мел», член Российского общества «Знание», бывший преподаватель ВИТИ НИЯУ МИФИ, автор телеграм-канала «Дикая в поле».