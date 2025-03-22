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Анастасия Бурдина: «От кухни до Пулитцера: как женщины захватили литературу»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1200₽ до 1500₽
Возраст 12+

Про событие

На протяжении многих веков литература считалась сферой, где доминировали мужчины. Женщинам было крайне непросто пробиться в этот мужской мир и заявить о себе как о серьезных писательницах. Им приходилось преодолевать многочисленные препятствия и предрассудки. Большая часть общества не воспринимала женщин всерьез как литераторов. Считалось, что им следует заниматься исключительно домашними делами и семейными обязанностями, а не «интеллектуальными» видами деятельности. Женская литература воспринималась как нечто второсортное, несерьезное, не достойное должного внимания. Чтобы их произведения были приняты и оценены по достоинству, многие женщины-писательницы вынуждены были публиковаться под мужскими псевдонимами. Это позволяло им избежать дискриминации и предвзятого отношения со стороны читателей и критиков. Лишь немногим удавалось пробиться и добиться успеха под собственным именем. Лектор: Анастасия Бурдина - автор и ведущая литературного подкаста о писателях «Акулы пера».

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