Ammylinn с песнями Саши Ситникова
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
от 50₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное
Про событие
Ammylinn пела песни по Отелю Хазбин, Адскому Боссу, и решила продлить Хэллоуинское настроение, поэтому зовёт тебя на свой сольный концерт, состоящий из мрачных, жутких песен потрясающего исполнителя Саши Ситникова. Все, кто знают, что это за «фрукт» — пусть приходят обязательно, кто не знает — пора узнать на свой страх и риск. В программе: 4 позиции бруно, порез на собаке, и может, кое что ещё... 18:30 — сбор гостей 19:00 — начало Вход за любой донат площадке + регистрация в лс в телеграм у организатора. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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