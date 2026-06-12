ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Ammylinn с песнями Саши Ситникова

РанДом Культуры
Большой Николопесковский переулок, 13

Начало:

Завершение:

от 50₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Необычное

Про событие

Ammylinn пела песни по Отелю Хазбин, Адскому Боссу, и решила продлить Хэллоуинское настроение, поэтому зовёт тебя на свой сольный концерт, состоящий из мрачных, жутких песен потрясающего исполнителя Саши Ситникова. Все, кто знают, что это за «фрукт» — пусть приходят обязательно, кто не знает — пора узнать на свой страх и риск. В программе: 4 позиции бруно, порез на собаке, и может, кое что ещё... 18:30 — сбор гостей 19:00 — начало Вход за любой донат площадке + регистрация в лс в телеграм у организатора. Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Pyrokinesis
Pyrokinesis

от 1700₽

ВИП-свидание в полной темноте
ВИП-свидание в полной темноте
до

28000₽

Только не говори маме
Только не говори маме
до

700₽

Стендап при свечах + Мировые рок хиты на виолончели
Стендап при свечах + Мировые рок хиты на виолончели
до

от 1190₽

Видеоигры Афры Шафик
Видеоигры Афры Шафик
до

Бесплатно

Музыка & Стендап
Музыка & Стендап

от 1790₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьи