Выставочный проект независимого объединения «Новые городские художники» «Новые городские художники» (Санкт-Петербург) — независимое объединение, которое рассказывает о самобытных художниках, многие из которых почти не контактируют с обществом из-за инвалидности. AMINAZINE — издательский проект, созданный во время пандемии и продолжающий свою работу. Это не просто журнал и коллекция авторских зинов (небольших самиздатовских изданий), но и способ глубже понять творчество художников. Кураторы, искусствоведы и критики подготовили тексты о каждом из них, чтобы раскрыть их искусство широкой аудитории. Проект выходит за рамки книжного формата: графика и фрагменты текстов становятся частью выставочного пространства. Они дополняют друг друга, создавая яркий и насыщенный опыт. Зритель буквально «общается» с творческим миром художников, многие из которых не могут не только приехать в Москву, но даже покинуть интернат. Подход «Новых городских художников» напоминает концепцию Gesamtkunstwerk («тотальное произведение искусства»), которая объединяет разные виды искусства в единое целое. Он также связан с идеями движения флуксус — авангардного течения 60-х годов, которое разрушало границы между искусством и повседневной жизнью, превращая искусство в доступную и открытую практику. Художники: Alexx Kool (Алексей Кулагин), ZOIKA, Артем Добродеев, Виталий Чистяков, Игорь Литвиненко, Игорь Пронин, Илья Минин, Кирилл Майданюк, Любовь Образцова, Саша Соколов, Таня Власова, Шадриковы, Юра Снегирь, Юра Юж. Куратор: Саша Пучкова. Время работы: понедельник – пятница с 11:00 до 20:00, в субботу и воскресенье с 12:00 до 20:00, последняя пятница месяца – выходной день.