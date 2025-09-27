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Amenomalia

Супердом, Новокузнецкая улица, 24с2

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 2500₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Полный аменомальный заряд от музыкального сообщества. Три этажа, две сцены и одна ночь, наполненная редкими и интересными танцевальными стилями 90-х. Тебя ждёт — основатели коммьюнити Pzdc и [Cwh] — Drozd и Launch. Участница Tiger Balms — Маша Skye. Владелец винилового лейбла Okbron — Gutta. Музыкальный критик Олег Кармунин. А также резиденты и друзья группировок M4019 и «супер смурф»! Vinyl Stage: Drozd Launch Skye Gutta Kerloed Raw Mane Bugkernel Digital Stage: Oleg Karmunin Dj Takyon Dpcld Koolrodik Madsubdj Musique Atelier Anna Future Corbina Telecom

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