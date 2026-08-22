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Алтарь

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

3000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Премьера! Экспериментальный перформанс, в котором обычный физический труд и повседневные предметы постепенно меняют пространство сцены. Оно становится местом со своим характером — убежищем, храмом или чем-то третьим, что невозможно предсказать заранее. Художник и хореограф Артур Астман предлагает зрителям не только наблюдать, но и участвовать в процессе. В реальном времени из принесённых вещей собирается конструкция. Без плана и заготовленного сценария — всё зависит от того, что окажется на площадке. По мере работы движение «строителя» меняется: от точных, почти ремесленных действий к состоянию, близкому к танцу и ритуалу. Граница между механическим и художественным постепенно стирается. Возникающая структура (конструкция) становится центром происходящего. С ней можно взаимодействовать — она влияет как на ход действия, так и на восприятие зрителей. Слово «алтарь» на иврите связано с идеей импровизации — «то, что возникает сразу, без подготовки». Перформанс задаёт простой вопрос: что именно превращает обычную вещь в нечто значимое? Контекст, внимание, действие — или присутствие зрителей здесь и сейчас? Финальный танец завершает процесс, как бы фиксируя состояние пространства и осмысляя его новую форму. Продолжительность: 50–90 минут. Важное условие: каждый зритель приносит один ненужный предмет любого размера (от зажигалки до гитары и шкафа).

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