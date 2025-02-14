Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Музыка — это язык любви, объединяющий сердца и создающий волшебство в каждом моменте. Она помогает понять друг друга, чувствовать и переживать вместе. Line Up вечера: Dibidabo / Volen Sentir / Wein / Amvy / Hitech / Ed Бронирование столов в лс https://t.me/Lizzzette91 или по указанному номеру телефона.
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