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На мастер-классе ты узнаешь, как создать неповторимый шедевр и о том, что такое композиция. Ты разберёшься в цветовых сочетаниях и соберёшь свои любимые гаммы. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места на мастер-класс осуществляется по 50% предоплате. Полная стоимость мастер-класса: А3 3800 рублей А2 4500 рублей
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