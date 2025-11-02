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Алкогольные чернила

Начало
улица Казакова, 8с3

Начало:

Завершение:

от 3800₽ до 4500₽
Возраст 18+
Выставки
Мастер-классы
Еда

Про событие

На мастер-классе ты узнаешь, как создать неповторимый шедевр и о том, что такое композиция. Ты разберёшься в цветовых сочетаниях и соберёшь свои любимые гаммы. Все необходимые материалы и вино включены в стоимость. Бронь места на мастер-класс осуществляется по 50% предоплате. Полная стоимость мастер-класса: А3 3800 рублей А2 4500 рублей

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