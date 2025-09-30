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Алиса Тен и ClassicaPlus. На странных берегах

ДК Рассвет
Столярный переулок, 3к15

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Завершение:

1500₽
Возраст 16+
Выставки
Концерты
Необычное

Про событие

Латинская Америка в музыке французских композиторов. Экзотика гипнотизировала французских композиторов еще со времен эпохи барокко. В ХХ веке мощный толчок популярной музыки латиноамериканского происхождения двинул французских авторов в сторону Южной Америки — именно эту тему исследует проект ClassicaPlus в программе «На странных берегах». Так, Дариус Мийо, побывав в Бразилии, написал десятки фольклорных зарисовок, Сати с его вечным скептицизмом откликнулся на латиноамериканскую тему «Бесконечным танго». Совсем по другому звучит латиноамериканская тема у Мессиана, обратившегося к обрядовым песнопениям индейцев. Дополнят программу острые и характерные «Экзотические танцы» Жана Франсе. Исполнители: Алиса Тен, вокал. Михаил Турпанов, фортепиано. Георгий Бегларян, саксофон. Федор Софронов, конферанс. Программа Жан Франсе. Пять экзотических танцев для саксофона и фортепиано, 1962 Эрик Сати. Le Tango perpetuel для фортепиано соло, 1914 Дариус Мийо. Saudades do Brasil для фортепиано соло, 1920 Оливье Мессиан. Jarawi для голоса и фортепиано, 1948

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