ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Алихан Алиев «Мифы экспериментальной психологии»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Почему люди так любят научные сенсации? Как это влияет на науку? Что известно о зефирном тесте и позах силы, какие теории и направления науки оказались ложными? На этой лекции разберёшься, какие известные эксперименты психологии не прошли проверку временем. Что оказалось ошибкой, что — случайностью, а что вообще выдумкой. Лектор: Алихан Алиев, психолог, автор подкаста о когнитивных искажениях «Миражи», руководитель отдела дизайна в «AdGuard».

Контакты

Телефон

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
c
по

13500₽

День заботы о себе (Wellness Day 2026)
Выбор редакции
День заботы о себе (Wellness Day 2026)

Бесплатно

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
c
по

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
c
по

15500₽

Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью
Густав Климт — Поцелуй. Картина с золотой поталью

4000₽

Языки народов России
Языки народов России

от 1600₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста