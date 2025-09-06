Почему люди так любят научные сенсации? Как это влияет на науку? Что известно о зефирном тесте и позах силы, какие теории и направления науки оказались ложными? На этой лекции разберёшься, какие известные эксперименты психологии не прошли проверку временем. Что оказалось ошибкой, что — случайностью, а что вообще выдумкой. Лектор: Алихан Алиев, психолог, автор подкаста о когнитивных искажениях «Миражи», руководитель отдела дизайна в «AdGuard».