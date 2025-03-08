Девушек и женщин приглашают необычно и с пользой провести время в клубе ИНБИ. В программе: - практики совершенствования в даосской и индийской традиции - полезные навыки самостоятельной остеопатической коррекции организма. Что будет: 10:30—12:00. Алхимия веера. Веер в практическом значении представляет собой инструмент, способный развивать чувствительность тела и изменять внутреннее наполнение практикующего. Основная особенность работы с веером — развитие умения соединять усилие тела с движением веера. 12:00—13:30. Остеопатическая гимнастика. Особая практика, направленная на психофизиологическую коррекцию организма. Практика основана на нейрофизиологических закономерностях. 13:30—16:30. Майтхуна-тантра. Майтхуна — это направление тантры, которое развивает способность контролировать свою энергию в процессе как рациональной, так и иррациональной внутренней близости.