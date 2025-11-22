Замечал, что одно неловкое слово коллеги может испортить тебе весь день? А свидание, к которому ты готовился, прошло впустую из-за внутренней тревоги? Ты говоришь себе «не нервничай» или «возьми себя в руки», но это не работает? Это будет трёхчасовой интенсив, где ты не будешь подавлять чувства, а научишься понимать их язык и использовать их силу. Этот тренинг для тебя, если ты: — Взрываешься из-за мелочей, а потом жалеешь о сказанном — Проглатываешь» обиды и злость, которые копятся и превращаются в апатию или болезнь — Не понимаешь, чего хочешь на самом деле, потому что голос эмоций заглушает внутренний компас Через работу с мыслями и погружение в тело ты научишься разбираться в своих эмоциях. Поймёшь, откуда они берутся и что означают. Освоишь техники, которые помогут управлять чувствами, а не поддаваться им. В результате ты перестанешь быть заложником сиюминутных настроений и научишься быстро восстанавливаться после стрессов и сложных разговоров. Ты получишь не просто теорию, а работающие инструменты для повседневной жизни. Пора понять, что творится внутри и начать жить полно и осознанно. Ведущая: Толмачева Дарья, практикующий психолог, АСТ-терапевт, телесно-ориентированный психотерапевт