Серия из девяти художественных проектов, где авторы предлагают способы навигации в стремительно меняющемся мире. Авторы исследуют, как художественное усилие может помочь преодолеть противоречия, обрести уверенность и найти новые формы сосуществования в условиях нестабильной повседневности. Представленные проекты отражают широкий спектр творческих решений вопроса: от насмешливых и утопических до демонстративно неэффективных и, напротив, конструктивных. Участники проекта: Платон Инфанте, Валерий Гриковский, Юлия Клопова и Лилия Педак, Елена Губанова и Иван Говорков, Апанди Магомедов, группа «Цветы Джонджоли», объединение «Хвойные», Михаил Рубанков, Ирина Корина. Куратор — искусствовед Александр Дашевский. Время работы: ежедневно с 12:00 до 21:00.