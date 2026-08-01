Новый проект от музыкантов из Камеруна, музыкальная история, которая создаётся здесь и сейчас на глазах аудитории. Захватывающие импровизации и потрясающий голос, который поражает красотой и силой, соединились вместе, чтобы сделать что-то абсолютно невероятное. В программе коллектива — классика джаза и соула, культовые композиции 90-х и 2000-х, которые точно узнают поклонники этих жанров — легендарные песни Нины Симон, Ареты Франклин, Эми Вайнхаус, Уитни Хьюстон, Тины Тернер и ещё много знакомого и очень необычного. Коллектив оставляет за собой право изменить состав при условии сохранения художественной содержательности программы.