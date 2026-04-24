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Альфа Кристалл + Art Department

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

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Завершение:

от 2500₽ до 80000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Альфа Кристалл совместно с Альфа-Банком представляют ночь с участием одной из самых знаковых фигур мировой электронной сцены — Art Department. За этим именем стоит канадец Jonny White — владелец и идеолог лейбла No.19 Music, диджей и продюсер, пару раз перевернувший электронику с ног на голову Резидент самых известных и долговечных понедельников Ибицы — CircoLoco в DC-10, где он выступает в одном ряду с такими артистами как Dixon, Ben UFO и Black Coffee. Владелец собственного лейбла No.19 Music, в каталоге которого есть даже сам Maceo Plex За плечами артиста совместные релизы и студийная работа с Сетом Трокслером и Джейми Джносом, участие в фестивалях Coachella, Movement, Lollapalooza, Tomorrowworld, компиляция на Fabric, а также альбом и дюжина хитов на культовом лейбле Дэмиана Лазаруса Crosstown Rebels Ремиксы на его треки делали Radio Slave, The Martinez Brothers и Soul Clap, а в 2013 Vibe Magazine поставил Art Department на второе место в мире среди диджеев и продюсеров — сразу после Daft Punk Поддержку иностранному гостю окажут Geju и специальный гость. Кроме того, на мероприятии состоится официальное открытие ресторана «Рестик»

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