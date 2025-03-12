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Alexander Dolgopoly & Friends: день рождения

Джаз Клуб Алексея Козлова
Улица Маросейка, дом 9/2

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от 1500₽ до 4900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Концерт в день рождения Александра Довгополого. Smooth jazz, фанк, соул, популярная музыка. Мощная инструментальная программа из хитов Александра: «Spring Mood», «Brazilia Bossa», «Enjoy», «NN», «Free», «Самба Дождя», «Groove Sax», «Летние Эскизы», «Эх! Зимушка-Зима!», «Полночный Бриз», «Сияние Грез» и новой композиции «Лунный Прибой». Плюс мировые шедевры в оригинальных аранжировках. Александр Довгополый специализируется в области smooth jazz, фанка и соула. Блестящий мультиинструменталист (саксофонист по основному профилю), композитор, мастер качественного грува, известный своими красивыми гармониями и чувственным мелодизмом, он постоянно на виду как баритон-саксофонист и флейтист Московского Джазового Оркестра под управлением Игоря Бутмана и как лидер собственного коллектива. Ему доводилось выступать с огромным количеством звёзд первого эшелона, имена которых не требуют дополнительных пояснений: это Эрик Мариенталь, Уинтон Марсалис, Чик Кориа, Джордж Бенсон, Гэри Бёртон, Рэнди Бреккер, Джо Ловано, Тутс Тильманс, Ди Ди Бриджуотер и так далее. Соло Довгополого, исполненное во время нью-йоркского выступления оркестра Бутмана, удостоилось отдельного упоминания в рецензии «New York Times».

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