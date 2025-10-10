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Алёна Данилова. Искусство, вдохновлённое наукой: от Вермеера до Малевича

Библиотека по естественным наукам РАН, Малый Знаменский переулок, 11/11

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+
Выставки

Про событие

Какие космические открытия предсказали в своих картинах Винсент Ван Гог и Казимир Малевич? Как изобретение камеры обскура повлияло на творчество Яна Вермеера? Какое открытие вдохновило авангардиста Михаила Ларионова на создание собственного направления в искусстве? Вместе с арт-журналистом Алёной Даниловой ты отыщешь науку в картинах пуантилистов, разберёшься, что такое «Science Art», и научишься видеть связи искусства и науки там, где раньше их не замечал. Кто рассказывает? Алёна Данилова— экскурсовод, преподаватель истории искусства для детей и автор телеграм-канала об искусстве в популярной культуре «Леди в пледе».

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