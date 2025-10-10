Какие космические открытия предсказали в своих картинах Винсент Ван Гог и Казимир Малевич? Как изобретение камеры обскура повлияло на творчество Яна Вермеера? Какое открытие вдохновило авангардиста Михаила Ларионова на создание собственного направления в искусстве? Вместе с арт-журналистом Алёной Даниловой ты отыщешь науку в картинах пуантилистов, разберёшься, что такое «Science Art», и научишься видеть связи искусства и науки там, где раньше их не замечал. Кто рассказывает? Алёна Данилова— экскурсовод, преподаватель истории искусства для детей и автор телеграм-канала об искусстве в популярной культуре «Леди в пледе».