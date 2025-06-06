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Алёна Данилова «Безумное искусство: от Ван Гога до Кусамы»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Винсент Ван Гог отрезал себе ухо. Луис Уэйн страдал от галлюцинаций и прославился, изображая психоделических котов. Одна из самых богатых художниц современности Яёи Кусама успешно сотрудничает с модными брендами и уже больше тридцати лет живет в психиатрической больнице. На лекции «Безумное искусство. От Ван Гога до Кусамы» ты попытаешься разобраться, почему так много художников страдает ментальными расстройствами? Помогает ли живопись справиться с психическими проблемами или творчество, напротив, делает только хуже? Чем безумное искусство так привлекает зрителя? И можно ли стать гениальным художником, но при этом не сойти с ума? Лектор: Алёна Данилова — экскурсовод, преподаватель истории искусства для детей и автор телеграм-канала об искусстве в популярной культуре «Леди в пледе».

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