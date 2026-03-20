Алексей — один из заметных представителей российской электронной сцены — представит свой авторский саунд в пространстве, где роскошь, звук и атмосфера объединятся в единое целое. Вечер станет точкой притяжения для аудитории, ценящей актуальную клубную культуру и качественную электронную музыку Он диджей, композитор и музыкант из Санкт-Петербурга, выпускающийся на международных лейблах Disco Halal, Frau Blau, Sol Selectas, Siona, ZEHN и других. Его треки звучат в клубах от Москвы до Нью-Йорка и регулярно получают поддержку артистов первой величины — Solomun, Pete Tong, Musumeci, Lehar, Tube & Berger, Moscoman. Композиции входят в мировой топ-100 Indie Dance и Melodic House & Techno по версиям Beatport и Traxsource, подтверждая статус артиста с узнаваемым стилем и глубокой музыкальной эстетикой. Дресс-код: элегантный повседневный (smart casual) или коктейльный