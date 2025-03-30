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Алексей Семихатов «Параллельные вселенные полностью всерьёз. Что говорит квантовая механика?»

Конгресс-центр Бета, Измайловское ш., 71, корпус 2Б

Начало:

Завершение:

от 1600₽ до 1700₽
Возраст 6+

Про событие

Квантовая механика — чемпион в точном описании природы. Однако современная квантовая теория работает как математическая схема, не привязанная к физическому пространству, в котором живут люди; она превосходно предсказывает результаты экспериментов, но скрывает механизмы, благодаря которым ее предсказания сбываются. Дополнительные соображения, поясняющие, «что все-таки происходит», составляют интерпретации квантовой механики. Логически стройная интерпретация, свободная от лишних предположений, приводит к выводу, что математическая схема квантовой механики реализуется в ветвящихся вселенных, существующих параллельно в одной и той же пространственной локации. Планируется обсуждение неожиданных следствий, а также сильных и слабых сторон этой грандиозной идеи. Лектор: Алексей Семихатов - доктор физико-математических наук, заведующий лабораторией Теории фундаментальных взаимодействий, Физический ин-т им Лебедева РАН, ведущий программы «Вопрос Науки», лауреат Национальной премии «Книга Года» 2023 за книгу «Всё, что движется. Прогулки по беспокойной Вселенной».

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