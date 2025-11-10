Ты узнаешь: — что такое лингвомифы и кто такие лингвофрики; — почему лингвомифы возникают и почему некоторые из них живучи; — каков личный топ-3 групп лингвомифов у лектора; — по каким принципам определяют родство слов учёные-компаративисты; — как определить лингвомиф и не дать себя обмануть. Лектор: Алексей Лебедев. Преподаватель русского языка как иностранного и родного, лингвист, любитель истории русского языка. Победитель Всероссийского конкурса научно-популярных статей АСПИР и фонда «Тотальный диктант», постоянный автор журнала «Наука и жизнь».