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Лингвомифы и лингвофрики: как не дать себя обмануть?

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1100₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Ты узнаешь: — что такое лингвомифы и кто такие лингвофрики; — почему лингвомифы возникают и почему некоторые из них живучи; — каков личный топ-3 групп лингвомифов у лектора; — по каким принципам определяют родство слов учёные-компаративисты; — как определить лингвомиф и не дать себя обмануть. Лектор: Алексей Лебедев. Преподаватель русского языка как иностранного и родного, лингвист, любитель истории русского языка. Победитель Всероссийского конкурса научно-популярных статей АСПИР и фонда «Тотальный диктант», постоянный автор журнала «Наука и жизнь».

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