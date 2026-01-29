Вместе с Александрой и её гостьей, Анной Шурышевой, будешь разбираться в том, как сделать мечту реальностью, поговорим о маленьких историях в большом возвращении к себе на примере МАК-карт Александры. Что будет: 1. Презентация авторских Метафорических карт Александры «Жил-был домик», фото- и автограф-сессия. 2. Разговор «по душам»: - Что мешает нам исполнять мечты? - Какие трудности стоят на пути к мечте и как их преодолевать? - Можно ли научиться мечтать «правильно»? - Почему «мечтать не вредно»? Кто рассказывает? Александра Яковлева. Психолог, журналист, автор и ведущая популярного подкаста «Психология с Александрой Яковлевой». Анна Шурышева — одна из немногих женщин, исполнивших прекрасную и опаснейшую мечту. В 2022 году она совершила восхождение на «вершину мира», высочайшую вершину Земли Эверест.