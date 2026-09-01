Лекция об одном из самых ярких и противоречивых гениев моды. Ты узнаешь, как Маккуин превращал подиум в театральную сцену, а одежду — в мощное высказывание о человеке и обществе. Разберёшь: — ключевые коллекции и показы: от провокационных силуэтов до драматичных историй, — фирменные приёмы, — связь работ с личными переживаниями, — влияние на современную моду и наслаждение. Спикер: фэшн-блогер Ева. При покупке билета тебе на выбор будут предложены любые салат или паста из меню, которые уже входят в стоимость билета. Вопросы и запись в ТГ.