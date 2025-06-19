Единственное сочинение того времени, которое стоит особняком, — неожиданный вокальный цикл «Глупая лошадь» на детские стихи Вадима Левина. В 1980-е годы петербургский композитор Александр Кнайфель увлеченно пишет серию тихих и продолжительных произведений, которые он сам назовет «тихими гигантами». Эти стилизованные псевдоанглийские баллады были чрезвычайно популярны у советского читателя, обращение к ним довольно радикального авангардиста стало неожиданностью, но получившийся цикл оказался настоящим шедевром — одновременно очаровательным, почти детским, и в то же время звенящим какой-то удивительной, необъяснимой и тайной красотой. В сценической версии, подготовленной творческим объединением «Манифест», исполнение будет сопровождаться специально созданным фильмом. Музыка и изображение магическим образом сочетаются, создавая историю мальчика, который слышит и видит только три слова — «Зачем снятся сны» — которые и дали название фильму.