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Александр Фокин: «Коммуналки и панельки: как жильё переделало общество»

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

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от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

На лекции ты узнаешь: — как жилищная политика от 1920-х до 1980-х меняла границы частного и общего, соседские отношения, гендерные роли, детство и досуг; — как очереди, ордера и «уплотнение» уступили место микрорайонам, лифтам и дворам-сквозным; — почему «панелька» создала новую конфигурацию приватности и новую географию города — маршруты, привычки, «кухонные разговоры». На материале архивных писем «наверх», социологических обследований, градостроительных проектов и кино 1960–1980-х разберёшь, как планировки становятся социальными институтами — и что из коммуналок и панелек живёт в домах и языке сегодня. А также обсудишь: — почему коммуналка работала как механизм взаимного контроля и социализации; — как массовое жильё изменило семейные сценарии и досуг; — что «панельный» микромир сделал с городским пространством и неравенством. Лектор: Александр Фокин. Кандидат исторических наук, историк повседневности позднего СССР, старший научный сотрудник НИЦ прикладной истории РАНХиГС, автор книг «Коммунизм не за горами. Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950?1960-х годов», «Тетради Верхне-Уральского политического изолятора, 1932?1933», автор публикаций о советской социальной политике и городской культуре, обладатель грантов РНФ, РФФИ, Президента РФ, автор телеграм-канала USSResearch.

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