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Александр Фокин «Дети цветов в СССР: от роста до увядания»

Камергерский пер. д.6/5 стр.3

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1500₽
Возраст 6+

Про событие

Узнай, как советская молодёжь нашла свободу в условиях несвободы и почему хиппи в СССР стали феноменом, непохожим на своих западных единомышленников. Лекция расскажет о неожиданных и противоречивых сторонах советского контркультурного движения: -Как государственная система способствовала существованию хиппи. -Кто были первые советские хиппи и как они стали частью глобального движения. -Почему «дети цветов» в СССР отличались от своих западных кумиров. -Как комсомольские слёты, турпоходы и официальные кружки превратились в очаги субкультуры. -Почему длинные волосы, рваные джинсы и гитары вызывали страх у властей. -Какие тайные ритуалы, сленг и символы создали субкультуру внутри государства контроля. Ты узнаешь, как хиппи в СССР не только выживали, но и строили сообщества, изобретали уникальный сленг и традиции, и даже использовали элементы советской идеологии для укрепления своих идей. Лектор: Александр Фокин - кандидат исторических наук, автор книг «Коммунизм не за горами. Образы будущего у власти и населения СССР на рубеже 1950–1960-х годов», «Тетради Верхне-Уральского политического изолятора, 1932-1933», обладатель грантов РНФ, РФФИ, Президента РФ, автор телеграм канала USSResearch.

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