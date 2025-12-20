Страхи окружали человека всегда. Когда-то они начинались сразу за порогом его жилища, где его могла в любой момент поджидать смертельная опасность. Они нашли своё отражение в образах чудовищ, которые в изобилии встречаются в греческой мифологии. Фантазия греков родила монстров, у которых к их человеческому или звериному облику добавлены дополнительные детали, делающие их внешний вид особенно ужасным. Морякам, плывущим по бурному морю, угрожали морской дракон Кетос и ужасная Сцилла. В сухопутных путешествиях путь им преграждали таинственный Сфинкс и могучие грифоны. Глубины леса были полны хитрых кентавров, а козлоногий бог Пан мог изгнать из своих владений, внушив человеку панический ужас. Принадлежащие богам сокровища и священные места охраняли гигантские драконы. В закоулках чужих городов затаился страшный Минотавр. Рвущийся из-под земли огонь и связанные с ним разрушения порождались чудовищной Химерой. Мир мёртвых, воплощавший в себе самый сильный страх человека — неотвратимую смерть, охранял ужасный пёс Цербер. И это только малая часть известных мифологических монстров. Попробуешь заглянуть в глаза античным чудовищам и увидеть, как их побеждают греческие герои. Лектор: Александр Бутягин. Заведующий сектором Античной археологии Северного Причерноморья Государственного Эрмитажа, ответственный секретарь Императорской археологической комиссии Эрмитажа, начальник Мирмекийской и Стабианской экспедиций. Преподаватель кафедры археологии Санкт-Петербургского Государственного Университета.