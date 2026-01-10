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Алекс Абра. Классический джаз с юмором

Джем Клуб Мьюзик, улица Сретенка, 11

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от 2000₽ до 5000₽
Возраст 6+
Концерты

Про событие

Аутентичная атмосфера Нью Йорка середины XX века в Москве? Такое возможно? Да: на авторском шоу Нью-Йорк, Нью-Йорк | «New York New York», которое представляет известный российский джазовый певец Алекс Абра. «L.O.V.E.», «Mr. Sandman», «Fly Me To The Moon», «New York New York»...Алекс в его отличающей непринужденной и юмористической манере вместе со своим джаз-бэндом исполнит лучшие классические джазовые хиты и менее известные песни из репертуара Фрэнка Синатры, Дина Мартина, Перри Комо, Тони Беннетта и многих других. Алекс Абра — композитор, эстрадно-джазовый певец и лингвист, говорящий на английском, французском и итальянском языках. Он обладает редким бархатным баритоном и в основном поёт в манере великих крунеров: этот стиль нечасто встречается в наше время, но был крайне популярен в США в 1940-50-х годах. Отличает его лёгкость и непринуждённость, которые так хорошо ложатся на любимые всеми джазовые стандарты того времени, а также доверительный, дружеский характер исполнения и взаимодействия со слушателем.

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