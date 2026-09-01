Здесь ты сможешь погрузиться в атмосферу старых новогодних голливудских фильмов и мюзиклов, высшего света 20 века, наслаждаясь вкуснейшими рождественскими песнями в исполнении одного из самых востребованных и харизматичных джазовых вокалистов, обладателя бархатного баритона — Алекса Абра и ведущих джазменов столицы. "Santa Claus Is Coming To Town", "It's The Most Wonderful Time Of The Year" ; Let It Snow; "Jingle Bell Rock", "Mr Sandman", "Have Yourself a Merry Little Christmas" и множество подобных невероятно уютных и ярких песен из репертуара легенд мировой джазовой сцены, центральным из которых в этот вечер станет Фрэнк Синатра. Это не просто концерт, а целое шоу, состоящее из музыкального юмора, множества шуток и импровизации.