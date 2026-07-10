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Alai Oli

Теплоход «РИО-1», Ленинградское шоссе, 51

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Завершение:

от 3500₽ до 4000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Alai Oli возвращаются в столицу с «негромким» концертом. Уже много лет легендарные своим большим стадионным звуком Alai Oli играют уютные «негромкие» зимние концерты. Это те самые концерты где в сетлист часто попадают раритеты, а в этот раз точно будет много музыки с вышедшего летом альбома «C2BY».

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