Alai Oli возвращаются в столицу с «негромким» концертом. Уже много лет легендарные своим большим стадионным звуком Alai Oli играют уютные «негромкие» зимние концерты. Это те самые концерты где в сетлист часто попадают раритеты, а в этот раз точно будет много музыки с вышедшего летом альбома «C2BY».