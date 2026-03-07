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Акустика под водой Ubel

Центр океанографии и морской биологии Москвариум
Море Музыки, проспект Мира, 119с23

Начало:

Завершение:

1900₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Брат и сестра, Варвара и Егор Убель, создают искреннюю музыку, где каждая песня — это драматургическое высказывание. Искренность, смелость и преодоление боли — это основа убелевской поэтики. Это редкая возможность не только услышать музыку, ставшую открытием крупнейших фестивалей, но и пережить её в уникальном контексте, где водная глубина встретится с глубиной человеческих чувств.

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