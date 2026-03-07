Брат и сестра, Варвара и Егор Убель, создают искреннюю музыку, где каждая песня — это драматургическое высказывание. Искренность, смелость и преодоление боли — это основа убелевской поэтики. Это редкая возможность не только услышать музыку, ставшую открытием крупнейших фестивалей, но и пережить её в уникальном контексте, где водная глубина встретится с глубиной человеческих чувств.