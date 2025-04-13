Акустический концерт Rofman и G-Percussion
улица Орджоникидзе, 1
Начало:
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1500₽
Возраст 12+
Концерты
Про событие
Гремучая смесь нежного инди, крымского блюза и испанских напевов в атмосфере южных ночей и солёных ветров побережья Чёрного Моря от южной исполнительницы Киры Рофман и перкуссиониста G-Percussion.
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