Тихие, интимные и вдохновляющие версии уже знакомых песен. Это проект с авторскими песнями Татьяны Реки, объединяющий творческие эксперименты, трип-хоп, фанк, дрожь в голосе и цепляющие интонации. На концерте будет презентована новая песня группы «Пальчиками лёд» — хрупкая баллада, посвящённая друзьям и музыкантам, пути с которыми разошлись. Это история о прощании и тепле, которое всё ещё тлеет под коркой льда. О связях, что не исчезают, даже если между ними пролегло расстояние или обида. О том, как память становится светом.