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Акустический концерт Reka Reka

Орбита
Яузская улица, 1/15с1

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Тихие, интимные и вдохновляющие версии уже знакомых песен. Это проект с авторскими песнями Татьяны Реки, объединяющий творческие эксперименты, трип-хоп, фанк, дрожь в голосе и цепляющие интонации. На концерте будет презентована новая песня группы «Пальчиками лёд» — хрупкая баллада, посвящённая друзьям и музыкантам, пути с которыми разошлись. Это история о прощании и тепле, которое всё ещё тлеет под коркой льда. О связях, что не исчезают, даже если между ними пролегло расстояние или обида. О том, как память становится светом.

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