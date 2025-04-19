Перформанс–лаборатория в рамках выставки «Вперед, к Злотникову!» «Акт, жест, действие, изображение» представляет собой уникальную интерпретацию работ Юрия Злотникова инструментами современного танца. Непосредственно в пространстве экспозиции хореограф Даша Плохова вместе с танцовщицами Мастерской танца и перформанса исследует концепцию «Сигнальной системы», описанную художником в его книге «У истоков "Сигнальной системы"». В основе перформанса лежит исследование связи между жестом художника, изображаемым объектом или художественным сигналом и моторной реакции танцовщицы. Злотников выделяет акт создания как важнейший аспект искусства, где взаимодействие между художником, изображением и зрителем формирует целостный опыт. Это взаимодействие переводится в язык танца, где каждое движение танцовщиц являются своеобразным раздражением, реакцией, ответом на сигналы, посланные художником. Как утверждает Злотников, «создавая раздражитель на листе, мы моделируем и анализируем наши тактильные, мышечные переживания», и в перформансе танец предстает как художественное раздражение. Куратор выставки Никита Спиридонов сравнивает работы Злотникова с графическими партитурами Джона Кейджа, говоря о своеобразной партитурности работ художника. Если в музыке Кейджа партитура становится независимым артефактом, то в «Акт, жест, действие, изображение», наоборот, подчеркивается зависимость работ Злотникова от процесса считывания, восприятия, исполнения, смотрения и последующего действия. Перформанс «Акт, жест, действие, изображение» — это лаборатория удвоенного зрительства, где зритель воспринимает художественный сигнал Злотникова через зрительскую рефлексию танцовщиц.