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Аксентий Бескровный. Мастер-класс по игре на варгане

Библиотека по естественным наукам Российской академии наук, Знаменка 11/11 с1

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 6+
Необычное
Мастер-классы

Про событие

Варган — один из самых древних и распространённых музыкальных инструментов на планете. Он универсален настолько же, насколько другой вид самых древних инструментов — ударных. Люди ведут дискуссии о происхождении варгана, народы спорят между собой о первенстве, а тут тем временем приглашаем тебя на интересный и необычный мастер-класс. Кто ведёт мастер-класс? Аксентий Бескровный. Член совета правления Международного Общества Варгана, лауреат и дипломант различных конкурсов исполнителей на варгане, автор ряда проектов по восстановлению культуры варганной музыки на западе России, исследователь истории варгана.

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