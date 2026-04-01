Варган — один из самых древних и распространённых музыкальных инструментов на планете. Он универсален настолько же, насколько другой вид самых древних инструментов — ударных. Люди ведут дискуссии о происхождении варгана, народы спорят между собой о первенстве, а тут тем временем приглашаем тебя на интересный и необычный мастер-класс. Кто ведёт мастер-класс? Аксентий Бескровный. Член совета правления Международного Общества Варгана, лауреат и дипломант различных конкурсов исполнителей на варгане, автор ряда проектов по восстановлению культуры варганной музыки на западе России, исследователь истории варгана.