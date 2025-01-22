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aikko

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

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от 1500₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Рэп-исполнитель (Владислав Кособуцкий) музыкой занимается уже около 10 лет. С 2015 года Айкко является участником коллектива "КаждаяБарбиСтерва". В 2015 году выпустил два релиза: Градусы" и совместно с Фэ Эс Тэ "Конфетти". В 2016 году был представлен "Shesmokesit". Под именем twitterboy Влад пишет инструменталы. В 2017 году выходят "Делаю любовь", "Гори".

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