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Ах.Реп

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Реп группа Ах.Реп все быстрее набирает обороты, влюбляя в себя все больше людей своими ироничными и жизненными треками. На этот раз парни выступят не только ЧТООО? В ПОЛНОМ СОСТАВЕ?!?!? НО И.. в компании специального гостя, который крайне редко дает концерты: Rafo420 / detochka — это когда кто-нибудь, читает что-нибудь и ты вряд ли вкуришь это с первого раза, дружок. Но если вкуришь, то неимоверно преисполнишься свагой. Ах.Реп и RAFO420 — такое пропускать нельзя, так что бротендо, хватай билет скорее, чтоб впитать все это лайвом. Так же нельзя не упомянуть, что вечеринку откроет диджей сет от DJ ?????, более известного в узких кругах как DJ !!!!! Ожидается подорожание билетов.

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