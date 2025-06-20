Реп группа Ах.Реп все быстрее набирает обороты, влюбляя в себя все больше людей своими ироничными и жизненными треками. На этот раз парни выступят не только ЧТООО? В ПОЛНОМ СОСТАВЕ?!?!? НО И.. в компании специального гостя, который крайне редко дает концерты: Rafo420 / detochka — это когда кто-нибудь, читает что-нибудь и ты вряд ли вкуришь это с первого раза, дружок. Но если вкуришь, то неимоверно преисполнишься свагой. Ах.Реп и RAFO420 — такое пропускать нельзя, так что бротендо, хватай билет скорее, чтоб впитать все это лайвом. Так же нельзя не упомянуть, что вечеринку откроет диджей сет от DJ ?????, более известного в узких кругах как DJ !!!!! Ожидается подорожание билетов.