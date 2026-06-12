Дорогие родственники, друзья семьи и случайные знакомые! Тебя приглашают на свадьбу, которую ещё долго будут обсуждать в каждом доме. В программе: молодые, которые наконец-то решили пожениться, родственники с непростыми характерами, бывшие, неожиданные признания, конкурсы от тамады, застольные песни и танцы до самого утра. Здесь каждый — чей-то троюродный брат, бывшая одноклассница или дальний родственник, который приехал чисто поздравить, но уже оказался втянут в семейный скандал. Надевай всё самое нарядное, готовь тост и не забывай про подарочный конверт.